Fiorentina 5° in Serie A per compensi ai procuratori. Versati quasi 10 milioni

9 milioni e 740 mila euro. E’ questa la cifra sborsata dalla Fiorentina nell’anno solare 2020 per le commissioni ai procuratori dei giocatori. Una cifra che colloca il club viola dietro solo a Juventus, Roma, Milan e Napoli. E’ quanto emerge dal report ufficiale della Figc che vi riportiamo qui sotto. Balza all’occhio come molte società che precedono la Fiorentina in classifica abbiano contenuto ben diversamente questa voce a bilancio: solo 5,5 milioni per la Lazio, 6 per l’Atalanta, 3,9 il Verona.