Serie A, conti in rosso. La Fiorentina non ride, ma c’è chi sta (molto) peggio

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, troviamo un approfondimento sullo stato di salute della nostra Serie A. Il quotidiano la definisce una “S.p.a. decotta”, che non riesce ad essere competitiva a livello internazionale e nemmeno a far quadrare i conti. I debiti accumulati dai 20 club della massima serie relativo al 2019-2o ammontano a 754 milioni di euro (contro il -292 del 18-19), un dato che è stato amplificato dal Covid, ma che allo stesso tempo non può essere additato solo alla pandemia.

E la Fiorentina?

Commisso ha immesso di tasca propria 70 milioni. Se il bilancio della sua prima stagione al timone viola segnava un -15,8 milioni, l’anno scorso la forbice tra ricavi e costi ha fatto segnare un meno di oltre 40 milioni, smorzato da plusvalenze di poco superiori ai 10 milioni. Il risultato netto – riporta un grafico della Rosea – fa segnare un disavanzo di 27,5 milioni, con i debiti della società che sono cresciuti a 48,9 milioni. Numeri alti, ma c’è chi sta decisamente peggio. Il bilancio della Juve vede un segno meno di quasi 90 milioni, quello dell’Inter oltre 100, mentre Milan e Roma (rispettivamente 194 e 204) sono le società messe peggio. Per non parlare dei debiti: 630 milioni quelli dell’Inter, seguiti dai 552 della Roma e dai 458 della Juve.

