Bisoli: “Potevo giocare nella Fiorentina, poi ho imparato ad amarla con Zoff”

Pierpaolo Bisoli, ex vice allenatore viola, ha parlato così a Lady Radio:

Prandelli ha trovato la quadratura, adesso Vlahovic è un uomo mercato e questo ci dice come cambiano le cose nel calcio. Salvezza? Benevento e Spezia credevano di essere fuori ma sono lì e c’è anche la Fiorentina. I viola hanno preso un margine, credo siano abbastanza tranquilli ma non si deve abbassare la guardia. Ho visto alcune volte le partite dei viola, voglio elogiare Martinez Quarta: può avere davvero un gran futuro. Sul centrocampo mi piace parlare di Castrovilli, che abbina bene le due fasi. Io lo andai a vedere, volevo portarlo in una mia squadra ma era già prenotato. Anche Amrabat è un giocatore importante, ma lo vedo un po’ limitato. Potevo essere in passato un giocatore della Fiorentina del DS Cinquini, eravamo ai precontratti, ma poi virarono su Pusceddu. Non so cosa non funzionò coi Cecchi Gori. Poi la piazza fiorentina l’ho conosciuta al fianco di Zoff e ho imparato ad amarla.

