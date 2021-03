Gandini: “Due anni fa contatti con la Fiorentina. Commisso in mezzo alla bufera”

Lady Radio ha trasmesso l’intervento di Umberto Gandini, ex dirigente di Roma e Milan. Ve ne riportiamo i passaggi più importanti in ottica viola:

Milan? Ora c’è una partita difficile, Firenze per il Milan non è mai stata una piazza facile. La Fiorentina da parte sua si presenta con forti motivazioni, è alla ricerca di se stessa ma viene da un’ottima prestazione. Quella viola è una società storica nel calcio italiano, dispiace vederla in difficoltà. Commisso si è trovato in mezzo alla bufera che ha colpito il mondo e ha dovuto accelerare. E’ molto difficile fare calcio ad alto livello, specie in Italia: bisogna aver voglia di imparare e sopportare periodi in cui i risultati non arrivano. Le traversie sulle infrastrutture hanno un po’ distratto da quello che è il core business, cioè i risultati sul campo. Non ho mai parlato direttamente con Commisso e Barone, ma dopo il loro arrivo mi era stata prospettata indirettamente, mediante dei contatti, la possibilità di entrare in società. Però poi non ci sono stati incontri di nessun tipo, quindi non posso dire di essere mai stato vicino alla Fiorentina.