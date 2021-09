Birindelli: “Gonzalez e Vlahovic eccezionali. Berardi? le bizze sono inutili”

Alessandro Birindelli ha parlato anche di Fiorentina durante la sua intervista, dando un parere su Gonzalez e Vlahovic

Poi proseguendo con l'attaccante serbo: "Ha capito che stando alla Fiorentina giocherà per un campionato intero, con un allenatore che gli permetterà di arrivare tante volte in fase realizzativa. Ha capito che deve darsi da fare nell'immediata riconquista della palla. La Fiorentina ci farà divertire e sarei contento per la piazza di Firenze che se lo merita".

Infine su Berardi: "Tolta un po' di amarezza e mugugni di due-tre giorni, capirà che è un anno importante per la Nazionale: rischiare, facendo le bizze e poi pagandone le conseguenze, non gli è utile. Potrà esserci rimasto male perché pensava di essere ceduto, ma il Sassuolo aveva detto che non avrebbe svenduto nessuno: evidentemente non sono arrivate proposte che rispecchiassero i desideri della società".