Birindelli: “Fiorentina-Juve? Una bella partita, ho visto bene i viola”

L'opinione dell'ex Juventus ed Empoli Alessandro Birindelli, sul momento di Fiorentina e Juventus in vista della partita di domenica

Superlega? "La reazione era inevitabile, non potevano pensare di realizzare una cosa del genere tenendo tutti all'oscuro. Questo è il calcio di oggi, servono delle soluzioni che ripensino un sistema a salvaguardia di tutti i club, soprattutto i medio-piccoli. Da un anno e mezzo sono fuori dall'ambiente, mi sono un po' stufato di alcune dinamiche e della mancanza di programmazione nel mondo del calcio". Fiorentina-Juve? "Prevedo una bella partita sul campo, mi sembra che tutte e due stiano bene. I viola gli ho visti bene nelle ultime due/tre uscite, deve fare affidamento sui giocatori in rosa che hanno dei colpi". Lotta retrocessione? "Un bel rush finale, molte squadre racchiuse in pochi punti. La Fiorentina con la qualità dei singoli, proseguendo su questa strada, può salvarsi tranquillamente. Lo stesso discorso, mutato sulla zona Champions, vale per la Juve che quando i suoi fuoriclasse si accendono fa paura".