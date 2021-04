Da Torino: “Chiesa? Difficile sia rischiato. Nella Juve tanti equivoci tecnici”

Le ultime sulla situazione in casa Juventus, direttamente da Torino, con le condizioni di Chiesa e il terremoto intorno ad Agnelli

"Sì, è il punto più basso per la Juventus negli ultimi dieci anni. Agnelli il più esposto e fragile, a prescindere dalla vicenda Superlega: mai la Juve aveva ottenuto dei risultati così negativi sul piano dei risultati. La gestione tecnica? Tifoseria divisa, non si può parlare di critica univoca. Il ciclo è finito, ma ci sono varie modalità di conclusione. Dopo il divorzio con Allegri e la svolta tecnica, alla ricerca di un gioco che non è mai arrivato. Col solo risultato di avere a bilancio due tecnici contemporaneamente e due eliminazioni dalla Champions, per mano di due squadre inferiori. Per quanto ha speso c'è uno sbilanciamento tecnico che ha lasciato scoperte molte zone nevralgiche del campo. Dalla mancanza di un ricambio di Alex Sandro al centrocampo a cui mancano varie pedine. Chiesa? Un calciatore che la Juve per il suo rendimento non intende rischiare, in un finale di stagione importante. Sarà una partita difficile, per l'antica rivalità, ma anche per le impellenze legate alla classifica dei viola. Peccato non possa prendersi la rivincita sportiva, dopo l'andata negativa. Mai come quest'anno mi dispiace non possa esserci il pubblico a Firenze. Bernardeschi? Può trovare minutaggio. Vive un momento difficile, con un anno di involuzione che porterà a riflessioni sul proprio futuro a Torino. Fermo restando che la Juve non lo ha mai messo nelle condizioni di esprimersi al meglio, nel proprio ruolo".