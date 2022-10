Biraghi sulla Fiorentina: “Società gloriosa, una maglia da onorare”

Dopo il ricordo per Davide Astori, dal palco della Hall of Fame il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha ricordato anche i suoi primi ricordi dell'esperienza viola, che gli hanno fatto capire la realtà in cui era arrivato: "Mi ricordo ancora il giorno in cui sono arrivato anche se non sono di Firenze. La Fiorentina è una società gloriosa conosciuta in tutto il mondo. Ti accorgi subito quanto è importante vestire questa maglia e onorarla deve essere la parola d’ordine".