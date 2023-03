Biraghi salta l’allenamento con il Seravezza Pozzi: ecco perché. Terzic…

All'inizio dell'allenamento congiunto con il Seravezza Pozzi, nella Fiorentina come terzino sinistro gioca Luca Ranieri. Con Aleska Terzic che prosegue la propria tabella di recupero, lavorando al centro sportivo "Davide Astori", in quella zona di campo avremmo dovuto vedere ovviamente Cristiano Biraghi, ma il capitano viola non c'è. Il numero 3 viola, infatti, è stato vittima di un attacco influenzale. Anche Terracciano, Igor e Saponara non sono presenti al Franchi: per loro lavoro personalizzato ai Campini. Nessun problema particolare per i tre calciatori.