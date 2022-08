Biraghi: “Perdere non piace a nessuno, ma domenica giocheremo da Fiorentina”

"Una bella amichevole contro un avversario di livello. Ancora non siamo al 110%, abbiamo sulle gambe quattro settimane di lavoro. Arriveremo pronti tra una settimana. Abbiamo approcciato bene, non riuscivano a prenderci, poi abbiamo fatto più fatica. Abbiamo preso gol su due palle da fermo, sono situazioni individuali e ci lavoreremo. I nuovi si stanno ambientando, sono sicuro che domenica giocheremo da Fiorentina".

"A nessuno piace mai perdere, magari non c'è nulla in palio ma diciamo che l'importante è portare a casa la prestazione e il lavoro svolto. Analizzeremo i gol presi tra Galatasaray e oggi e miglioreremo. Fa male prendere gol più per demeriti tuoi che per meriti degli avversari. Il Betis ha vinto la Coppa del Re, è importante affrontare squadre come loro".