Biraghi: “Momento difficile, Commisso non è soddisfatto. Non dobbiamo avere paura”

Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista alla TGR Rai Toscana. Ecco un’anticipazione dell’intervista che ancora non è stata trasmessa in forma integrale:

È un momento difficile che non ci aspettavamo, dobbiamo uscirne presto. Il presidente Commisso non è soddisfatto dei risultati. La classifica? E’ brutta, ma non dobbiamo avere paura.