"Era un obiettivo passare il turno, continuare in questo percorso. Bene così, ci dispiace un po' aver preso gol, volevamo vincere in casa. Sulle due partite abbiamo vinto, domani va già archiviata, si deve pensare all'Atalanta, giocabdo ogni tre giorni non c'è alternativa. Parlare dopo è facile, questa squadra lo scorso anno ha battuto la Juventus, di certo non erano scarsi. Sono bravi e abituati a giocare le coppe tutti gli anni e arrivare primi, quando sei abituato a vincere è difficile. Siamo andati la con la pioggia, un campo al limite della sospensione, ma l'abbiamo ribaltata."