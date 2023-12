Biraghi: “La classifica? Siamo in discoteca e quindi balliamo. Domani due 0-0”

"Mi aspettavo e speravo in una buona prestazione, volevamo regalare questo risultato ai tifosi, alla proprietà e al mister. È stata una battaglia, loro sono organizzati e ho fatto i complimenti a Palladino che ha dato al Monza una codifica importante. Io ringrazio a mia volta per gli elogi, sono tre anni che lavoriamo assieme, ma non siamo abituati a squadre come il Monza che ci palleggiano in faccia. Con Valentin Carboni? Nulla, ho sbagliato io, non devo avere quelle reazioni. Gli ho chiesto scusa, non lo rifarò. Il cambio di modulo? Ci ha solo aiutato, tante volte siamo stati belli e non abbiamo fatto tutti. Noi terzini facevamo fatica contro i loro quinti, invece con Mina che sulle palle alte è uno dei più forti al mondo le cose sono migliorate. Lo abbiamo fatto anche a Udine quest'anno. Capisco la ritrosia del mister perché lo proviamo poco, ma andare a cinque non vuol dire tanto stare dentro l'area, quanto fare una pressione diversa. Lo stiamo capendo. La classifica? Siamo in discoteca e quindi balliamo. Domani? Due 0-0 per Bologna e Napoli contro Atalanta e Roma e siamo contenti. Chi vuole andare in Champions corre veloce, noi stiamo facendo un grande lavoro. Ci risentiamo a fine campionato su questo".