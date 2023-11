Biraghi: “Concediamo sempre poco, ma sembra che succeda l’opposto”

"Come ci è successo con la Juve, giocando in una certa maniera può succedere di concedere qualche ripartenza. Abbiamo sempre il pallino del gioco sempre in mano. Ma la giusta strada è questa, infatti concediamo poche occasioni, ma sembra che sia il contrario quando ci tirano in porta. Poi esiste anche l'avversario e la loro bravura. Ma questo modo di giocare ci ha portato grossi benefici"