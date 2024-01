Binotto: “Bologna e Fiorentina? Si equivalgono. E che ricordi contro i viola!”

Sul match giocato in Coppa Italia contro i viola nel '99

"Quella sera avremmo potuto scrivere la storia: dopo aver perso 2-0 in casa, a Firenze andammo avanti 2-0 con due miei gol e la Fiorentina ci raggiunse sul 2-2 solo nei supplementari. Purtroppo nel corso della gara non ci fischiarono un rigore solare per un evidente tocco di braccio di Torricelli, forse se all’epoca ci fosse stato il VAR saremmo andati in finale noi… Resta comunque una partita che mi porto ancora dentro: non ero abituato a segnare, figuriamoci a realizzare una doppietta in semifinale di Coppa Italia".