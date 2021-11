Biasin: “Vlahovic è un fenomeno. ACF se lo tenga stretto fino a fine stagione”

Il giornalista di Libero spiega perchè la società viola dovrebbe aspettare a cedere la sua punta di diamante

Porca miseria, dicevano che era in crisi. E forse lo è anche stato per 5 minuti. Possiamo dire che ne è uscito alla grande. Questo qui è un fenomeno, ma mica per i gol, per l’atteggiamento. Ecco perché la Fiorentina se lo deve tenere stretto fino a fine stagione: disporrà di un giocatore che ha dimostrato di saper dare il 100% e alla fine guadagnerà anche un pacco di milioni. In più potrà ambire a un posto in Europa, cosa tutt’altro che impossibile.