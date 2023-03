Biasin: “Fiorentina candidata a vincere la Conference… grazie a Italiano”

Fabrizio Biasin, editorialista di Libero e tifoso interista, ha parlato a Radio Bruno di come i nerazzurri arrivano alla sfida del weekend con la Fiorentina: "Ci sono un po' di acciaccati, ma non è questo il limite dell'Inter nell'ultimo periodo in campionato. Inzaghi? Una gran parte della critica lo ha già bollato come inadeguato a certi livelli, ma non mi sembra giusto. E' vero che ci si aspettava di più, ma la squadra ha dei limiti ed è sempre in corsa su tre fronti. Se lui non sta facendo bene, anche chi gli sta vicino in classifica non sta andando tanto meglio. Infortuni? Non credo Barella avrà grossi problemi a giocare sabato, a meno che Inzaghi non ragioni già in ottica semifinale di Coppa Italia.