Fabrizio Biasin non condanna eccessivamente la Fiorentina per la sconfitta di lunedì, ma loda Andreazzoli e l'Empoli

"Fino a 4 giorni fa parlavamo di grande Fiorentina e non di una squadra sciupona. Poi Andreazzoli e il suo Empoli hanno fatto lo scherzetto. Io non credo che ci sia materiale per parlar male della Fiorentina. Piuttosto elogerei Andreazzoli, che alla sua età è sempre stato troppo poco celebrato. Ha cambiato totalmente l'Empoli"