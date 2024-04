Bianco, che show con la Reggiana! E la Lega B lo premia

Una stagione di altissimo livello quella giocata in Serie B fino a questo momento da Alessandro Bianco con la maglia della Reggiana. Il giovane centrocampista, in prestito dalla Fiorentina, è stato inserito anche nella Top 11 della 31ª giornata di campionato dopo la grande prestazione svolta nella vittoria per 3-2 contro il Venezia. Che possa diventare determinante anche in maglia viola nella prossima stagione? Lui continua a mandare segnali incoraggianti, poi sarà la società viola a decidere.