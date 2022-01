Bia: “Ikoné? Gran colpo della Fiorentina. E sul futuro di Vlahovic…”

L'agente Giovanni Bia ha parlato dell'operazione dei viola per Ikoné, del futuro di Vlahovic e del grande lavoro di Italiano

Le parole sul francese: " Ikoné è un giocatore straordinario, fortissimo. Il classico mancino con forza fisica e strappo sia sul breve che sul lungo, in più ha un grande piede mancino. Molto forte, bel colpo della Fiorentina. Anche con i soldi devi essere bravo, perché con quelli prendi le figurine ma non vinci i campionati. Chi sa muoversi prima riesce a prendere buoni giocatori a prezzi normali".

E poi sul futuro di Vlahovic: "Credo che se ne andrà fuori dall'Italia, a guadagnare tantissimi soldi. Non so in che piazza, ma credo che i suoi agenti abbiano già risolto e definito tutto in vista della prossima stagione. Può giocare dappertutto, dovrà però confermarsi in realtà completamente diverse. Voglio vederlo".