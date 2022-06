Berti: “Servono 6/7 rinforzi. Portiere? Meret e Carnesecchi non ‘ci toccano'”

Intervenuto a Italia 7 durante 30° Minuto, l'ex viola Gianluca Berti ha tracciato il profilo per quanto riguarda la porta viola e non solo: "Richieste esose? Per quanto riguarda Italiano stiamo parlando di schermaglie normali, per me sarà l'allenatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Rinforzi? Da ex portiere, partirei dal portiere. Terracciano ha dimostrato di saperci fare, ma serve un giovane da mettergli davanti e il mio preferito su cui investire è Carnesecchi. Se andrà via anche Milenkovic sarà un grosso problema, non è facile da sostituire con uno del suo livello.