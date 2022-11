Berti: “Ko con il Milan? Gli equilibri andavano mantenuti. Pagato doppio impegno”

Intervenuto a 30° Minuto, l'ex viola Gianluca Berti ha analizzato così le ultime vicende di casa viola: “Se devo analizzare la partita con il Milan, la Fiorentina è stata superiore su tutti i fronti, la sconfitta non è arrivata grazie alla forza dei rossoneri ma è legato a fattori diversi. Intanto c’era fallo su Duncan a metà campo, mentre Terracciano ha avuto una titubanza: in certe situazioni ci vuole buonsenso, se c’è un fallo a metà campo poi fischi carica sul portiere e poi c’era un calcio di rigore netto su Ikoné. Ma il campionato doveva portare alla sosta certi equilibri… Al di là della sconfitta ho visto una grande Fiorentina, non si vedeva essere così padrona del campo dall’anno scorso. A San Siro le motivazioni non puoi non averle, ho visto Amrabat e Ikoné in versione strepitosa. Jovic? Dall’inizio dell’anno l’ho visto dimagrito, anche se atleticamente è un po’ indolente".