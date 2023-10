Berti: “Italiano? Non ha colpe, con l’Empoli la stessa formazione di Napoli”

Intervenuto a 30° Minuto, l'ex portiere Gianluca Berti ha parlato così del momento viola: "Dopo la pausa delle nazionali c'è stato un rilassamento, e oggi non puoi permettertelo perché tutte le squadre sono organizzate e sanno come farti male. Dopo Napoli Italiano era un fenomeno, oggi uno scappato di casa: ma lui prepara ogni sfida allo stesso modo, lunedì non ha colpe perché la formazione era quasi la stessa del Maradona. Bonaventura? Con l'Empoli quando si è spento lui, si è spenta la Fiorentina. Quando vedo la Fiorentina mi diverto: domani non può sbagliare nulla. Deve entrare in campo con la determinazione giusta per chiudere la gara nel primo tempo 3-0 e tornare ad alimentare l'entusiasmo. Kayode? E' cresciuto tanto, Italiano gli ha dato la possibilità di farsi notare e sono contento che la Fiorentina gli abbia rinnovato il contratto. Lasciamogli il tempo di fare qualche errore, andiamoci cauti".