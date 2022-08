Berti: “Alternanza in porta non mi convince. Jovic? Non è un centravanti”

Intervenuto a Italia 7 a 30° Minuto dopo la sconfitta di Udine, l'ex portiere Gianluca Berti ha detto la sua sul dualismo tra Gollini e Terracciano: "Nel calcio c'è sempre stato un titolare e una riserva, probabilmente per Italiano sono allo stesso livello e gli impegni sono tanti. La scelta di oggi di puntare su Terracciano mi ha sorpreso, vediamo se il tecnico ha scelto il suo titolare, ma in questa alternanza vedo una decisione non giusta".

Sui possibili cambiamenti: "Se si pensa che Italiano cambierà ci sbagliamo, ci ha costruito una carriera sul 4-3-3 ma così facciamo fatica a calciare in porta. Jovic? Non è un numero 9. Io lo metterei o dietro la punta o accanto a Cabral, se gioca spalle alla porta non è il calciatore per noi.