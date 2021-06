Bergomi: “Ecco come sarà la Fiorentina con i nuovi acquisti”

Beppe Bergomi a Lady Radio parla della Fiorentina: "Gattuso mi piace, rigenererà la squadra. Vlahovic fortissimo."

Beppe Bergomi, ex calciatore e noto opinionista di Sky Sport, si è soffermato sulla nuova Fiorentina di Gattuso e sul mercato. Ecco le sue parole a Lady Radio: " Gattuso? Rino mi piace. In poco tempo saprà rigenerare la squadra. Se la Fiorentina acquisterà tutti gli obiettivi del suo mercato sarebbe una squadra diversa. Guedes, Oliveira e Gonzalez sono giocatori di qualità che possono fare la differenza a Firenze. A me piacciono molto".