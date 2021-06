Cecchi: “Mercato Viola in ritardo? Non è assolutamente così”

Stefano Cecchi risopnde alle critiche per il lento svolgimento del mercato della Fiorentina: "Non è così, anzi"

Stefano Cecchi, noto giornalista della Nazione, risponde ai microfoni di Radio Bruno alle accuse di ritardo del mercato della Fiorentina. Per Cecchi è l'esatto contrario: "Fiorentina in ritardo? Assolutamente no. Non vedo nessuna squadra che sta facendo acquisti. La squadra Viola è l'unica che ha le idee chiare e ha già trovato i nomi su cui puntare."