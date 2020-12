Bergomi: “Condivido la continuità scelta da Prandelli. Cutrone i gol li fa, Vlahovic…”

Beppe Bergomi, bandiera Inter, ha parlato a Sky Sport: “Commisso ha cercato di dare un’identità alla Fiorentina e di creare entusiasmo, ma la realtà non ha rispettato le aspettative. Mi piace l’idea di dare continuità a una formazione, anche se non è arrivato un risultato positivo, e di mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Ribery? Devono scattare dei meccanismi per fargli coprire meno campo all’indietro nel 4-3-3. Vlahovic? Non possiamo definirlo una delusione. Gli attaccanti vanno messi nelle condizioni di fare gol. Continuo a pensare che Dusan sia un buon giocatore. Cutrone? Lo conosco, è uno che accetta le sfide e quando entra dalla panchina è subito pronto, non penso che remi contro, è uno che i gol li fa”.

