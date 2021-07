Beretta: “Italiano ha fatto un grande lavoro. A Firenze bella sfida”

Mario Beretta ha parlato del nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e di quello che può dare a Firenze.

Su Vincenzo Italiano: "Italiano ha portato in Serie A e poi salvato una squadra come lo Spezia giocando bene e facendo divertire i suoi tifosi e soprattutto senza sottomettersi a nessuna squadra. Ora a Firenze è una bella sfida, perché la piazza è molto più importante ed esigente, ma ha le basi per fare bene.