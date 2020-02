Hanno vissuto ben cinque anni (dall’ 89 al ’94) lottando fianco a fianco con la maglia viola. Adesso sono entrambi allenatori, curiosamente accomunati, anche in questa nuova veste, dalla piazza fiorentina. Stefano Pioli, dopo aver concluso anzitempo la sua esperienza coi gigliati, è ripartito dal Milan che lo ha scelto per sostituire in corsa Giampaolo. Beppe Iachini invece, è arrivato a Firenze sul finire del 2019, individuato dalla proprietà viola come l’uomo in grado di dare una svolta alla stagione, fino a quel momento fallimentare. Sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo alcune battute di Malusci, Carnasciali ed Orlando, ex compagni che hanno condiviso con loro l’esperienza in viola. Ne esce fuori un ritratto della personalità dei due, partendo da pregi e difetti di Stefano e Beppe: razionale il primo, più istintivo e instancabile il secondo. E se Stefano era fissato con il Tour de France, Beppe aveva il vizio di provare a impostare il gioco; coi compagni che lo invitano caldamente a limitarsi a romperlo.

