Benevento-Fiorentina, le azioni salienti del match

Benevento-Fiorentina è terminata da pochi minuti: ecco le azioni più importanti della partita. Se volete riviverla in maniera più dettagliata, vi rimandiamo alla cronaca testuale, mentre sempre sul nostro sito potete sia consultare le nostre pagelle, sia esprimere il vostro voto al miglior viola del match nel GP Violanews.

PRIMO TEMPO

9′ – GOAL FIORENTINA Percussione centrale di Ribery che apre a sinistra per Eysseric, il francese mette in mezzo e trova solo Vlahovic, che di sinistro controlla e insacca Montipò.

13′ – Incredibile occasione sprecata dalla Fiorentina. Discesa di Venuti sulla fascia, palle messa in mezzo molto bene per Quarta, che stoppa ma calcia incredibilmente alto.

26′ – GOAL FIORENTINA Sugli sviluppi di un corner Eysseric mette in mezzo un bel pallone, su cui Quarta arriva di testa. Montipò para, ma il pallone rimane nell’area piccola, dove arriva Vlahovic con l’istinto killer e segna lo 0-2.

30′ – Occasione anche per il Benevento, con Gaich che riceve in mezzo all’area, e prova un rocambolesco colpo di tacco. Dragowski è bravo e chiude bene lo specchio della porta.

45′ – GOAL FIORENTINA Mamma mia cosa ha fatto Vlahovic! Riceve sulla trequarti, si gira, vedd Montipò fuori dai pali e lo batte da lontano con un gol meraviglioso. Tripletta per il giovane serbo e 0-3

SECONDO TEMPO

10′ – Goal Benevento. Ionita di testa su angolo salta sopra a Pezzella e Caceres e insacca, sfruttando anche la disattenzione di Dragowski.

18′ – Miracolo di Dragowski su Caprari. L’attaccante campano entra in area e calcia fortissimo, ma il portierone polacco dice no.

19′ – Rischia la Fiorentina, con il Benevento che protesta per un presunto tocco di mano in area di Caceres. Interviene il var, che non concede il penalty.

30′ – GOAL FIORENTINA Eysseric trova uno scavetto delizioso. Nel momento più difficile dei viola, Venuti recupera un pallone perfetto, trova Ribery che innesca il connazionale. Eysseric controlla, aspetta l’uscita di Montipò e lo batte. 1-4