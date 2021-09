Benassi: “Stiamo costruendo qualcosa di bello. Abbiamo un’identità chiara”

Il commento del centrocampista viola

"Siamo veramente felicissimi, intanto perchè era da tanto tempo che non riuscivamo a fare tre vittorie di fila. E soprattutto perchè il lavoro che stiamo facendo da due mesi a questa parte, inizia a vedersi sul campo: è questo il nostro obiettivo. Questo è il mio quinto anno qua ed era tanto tempo che non si respirava questo entusiasmo. Stiamo costruendo di bello, dobbiamo dargli continuità. Buona partenza? E' fondamentale per affrontare la prossima partita con più fiducia, siamo una squadra che può giocarsela con tutti. Identità? E' la cosa nuova di quest'anno. Andiamo su tutti i campi per giocare e provare tutto quello che facciamo in allenamento durante la settimana. Inter? Quando c'è un ciclo di tre partite, la prima è fondamentale per arrivare alle altre con fiducia e provare a fare risultato. Sarà una partita dura, ma meglio di così non potevamo arrivarci."