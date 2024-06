Beltran trascinatore dell’Argentina U23: per l’attaccante viola una bella doppietta

Due reti in meno di 10': Lucas Beltran ha già iniziato a trascinare l'Argentina Under 23, selezione albiceleste che parteciperà alle prossime Olimpiadi. L'attaccante viola nell'amichevole contro i pari età del Paraguay ha segnato prima al 28' del primo tempo, per poi bissare 7' più tardi. La gara è poi terminata 4-0. Nel 4-3-1-2 di Mascherano (sì, proprio lui, l'ex centrocampista di Liverpool e Barcellona) il Vichingo ha giocato da attaccante autentico, in coppia con Pablo Solari. Che sia proprio questa la posizione in campo più consona per l'ex River?