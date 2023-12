Beltran promette altro: “Non sono riuscito ancora a dare tutto ciò che posso”

“Il processo di adattamento riguarda molto il modo in cui gioca la squadra. Qui in Italia, per me i difensori sono più forti, più fisici, corrono in modo diverso. Non è un discorso di cultura, anzi; ma sul campo non sono riuscito a dare ancora quello che so di poter dare". Inoltre, il Vikingo ha confermato di aver preferito la Fiorentina alla Roma (pur non nominando i giallorossi direttamente) per il progetto e per le strutture, ivi compreso il Viola Park.