Beltran, non tutto il male vien per nuocere? Può ancora rispondere all’Italia

Non sembra esserci spazio per Lucas Beltran con l'Argentina. Il numero 9 viola, convocato dal ct Scaloni per le gare contro Paraguay e Perù, non ha giocato nemmeno un minuto vedendo così rinviato il suo esordio con la maglia Albiceleste. Un esordio che, per come stanno attualmente le cose, potrebbe anche non avvenire. Beltran è infatti dotato di doppio passaporto, argentino e italiano, e può ancora scegliere gli Azzurri, se lo desidera e se Spalletti lo convocherà. Certo, è possibile che il ragazzo si senta argentino in tutto e per tutto, come Carlos Augusto dell'Inter che ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione l'Italia perché si sente brasiliano. Ma Beltran non si è mai esposto a tal punto fino ad oggi.