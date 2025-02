Come usa fare di consueto ogni inizio mese, la Fiorentina premia uno dei suoi giocatori come "Player of the Month" del mese appena trascorso. Il premio in partnership con "Sammontana" lo vince per il gennaio 2025, Lucas Beltran. Durante l'arco di questo primo mese del 2025, Beltran segna due gol: uno a Monza (su rigore) e uno all'Olimpico (contro la Lazio). Di seguito il video che ACF ha postato subito dopo la sua proclamazione: