Beltran in partenza per l’Italia. Ecco il video da Buenos Aires

Beltran è pronto per decollare alla volta di Firenze. Come mostrato da un video caricato da TNT Sport Argentina, il neo acquisto della Fiorentina è partito poco fa dall'aeroporto di Ezeiza(Buenos Aires). L'oramai ex attaccante del River Plate arriverà nelle prossime ore in Italia e domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina sino al 2028. L'operazione è sulla base di 22 milioni di euro, bonus inclusi, più il 10% sulla futura rivendita. Ecco il video della partenza condiviso su Twitter