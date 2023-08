Beltran è arrivato in Italia! Atterrato a Roma, adesso in viaggio verso Firenze

Il nuovo centravanti della Fiorentina è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in viola e stasera sarà presente allo stadio in occasione dell'amichevole dei gigliati contro l'Ofi Creta

E' atterrato in Italia, per la precisione a Roma, il nuovo centravanti della Fiorentina Lucas Beltran. Poco dopo le 14 l'argentino ha toccato il suolo della Capitale all'aeroporto di Fiumicino, arrivato dallo scalo a Francoforte. Ad aspettarlo c'era il team manager gigliato Simone Ottaviani, che adesso lo accompagnerà direttamente nel capoluogo toscano, dove l'ormai ex River è atteso per questa sera al Franchi, in occasione dell'amichevole della Fiorentina contro l'Ofi Creta. Sotto il tweet di ACF con le prime foto in viola dell'attaccante. Benvenuto Lucas!