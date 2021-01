Bellinazzo sul restyling del Franchi affidato al Comune: “Nessun presidente lo vorrebbe”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore e grande esperto di economia nel calcio, ha parlato della situazione legata al Franchi dopo le parole di Nardella di ieri: “Il decreto sblocca stadi avrebbe dovuto facilitare l’iter per la ristrutturazione di impianti inadeuguati alla fruizione del calcio. Il pessimismo è giustificato anche perché i Comuni non hanno i soldi per ristrutturare gli stadi: più del 90% delle strutture sportive sono comunali e molte di queste hanno più di sessanta anni. L’idea che ristrutturare gli stadi sia una mossa assegnata al Comune lascia un senso di amarezza: episodi come quelli di Roma e Firenze sono nefasti. Oggi nessuna proprietà nuova sceglierebbe di investire nel calcio senza avere uno stadio di proprietà o di poter mettere mano alle infrastrutture. E poi la Fiorentina, quando verrà fatto questo restyling, dovrà giocare altrove e avere perdite al botteghino non aiuterà molto. Sicuri che il gioco valga la candela?”.

