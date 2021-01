L’accusa di Bocci: “Pessina, scelta sbagliata che ricadrà sui fiorentini. Vada tutti i giorni al Franchi”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato del momento viola a Radio Bruno: “Siamo tornati indietro di due mesi, è stato un weekend di passione: per Rocco Commisso sì, ma soprattutto per tutti i tifosi della Fiorentina. Le disgrazie tecniche dipendono dalle scelte di Commisso, in particolare alla scelta di partenza sull’allenatore. I tifosi, al secondo anno della sua gestione, si aspettavano la zona Uefa e invece si ritrovano messi peggio di un anno fa”. Sullo stadio ci va giù pesante: “E’ un discorso surreale, è stata fatta una scelta folle da parte del ministero e Pessina, che ha tagliato le gambe alla Fiorentina, rilascia dichiarazioni da vincitore. Faccio un applauso al sindaco perché ci ha messo la faccia, ma questo restauro del Franchi può costare milioni e milioni senza ci passi davanti nessuno. Spero almeno che il Soprintendente ci vada tutti i giorni, ma il problema resterà e ricadrà sui cittadini anche se Commisso traslocherà altrove”.

Su Ribery: “Non capisco perché si fermi quando perde palla. E’ un equivoco, se giochi con il 3-5-2 e lui gioca in tutto l’anno tre partite vere è un lusso. Questa squadra è difficile da ricostruire, non possiamo permetterci di giocare con Castrovilli, Callejon e Ribery insieme perché non rincorrono gli avversari. Infatti, se provi a giocare come contro il Napoli ti infilano ripetutamente. Abbiamo criticato la Fiorentina energica dopo i pareggi con Verona e Sassuolo, ma in questo momento se non c’è qualità almeno che i giocatori ci mettano ardore”.

Toni: “Tanti si nascondono dietro Ribery. Commisso deve circondarsi di gente di calcio”