Bellinazzo spiega: “Chiesa, 50 milioni di plusvalenza. Senza il Covid una formula diversa”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, è intervenuto a Radio Bruno:

Centro sportivo? E’ uno dei due asset fondamentali, ogni club dovrebbe dotarsi di questo e di uno stadio di proprietà. Formula cessione Chiesa? È un’operazione positiva, senza il Covid non ci sarebbe stata questa formula. La Fiorentina fa circa cinquanta milioni di plusvalenza, le condizioni per l’obbligo sono facili. Quando un giocatore vuole andarsene va lasciato libero, altrimenti in chiave economica si può solo andare a peggiorare.