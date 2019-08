Bellinazzo (Sole 24 Ore): “Mediacom-Fiorentina partnerhip giusta, nei prossimi anni porterà tanti milioni”

Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore è intervenuto a Radio Bruno Toscana a margine della novità della giornata di quest’oggi sulla partnership fra Mediacom e la Fiorentina:

La mossa di Commisso è opportuna e rientra in una strategia chiara e precisa sull’attenzione che ci deve essere oggi per il brand legato al concetto dello sviluppo. Questo era un passo che mi aspettavo e che va nella giusta direzione: al momento l’aiuto è in linea con gli altri club. La UEFA vigila in generale sulle sponsorizzazioni e lo ha fatto in Europa e in Italia per evitare che si aggiri il Fair Play Finanziario. Nei prossimi anni potrà innalzarsi il livello e si potrà arrivare fino a una ventina di milioni. Inoltre, il brand Fiorentina attira molti investitori e in questo senso Commisso sta lavorando per il futuro. I Della Valle non hanno mai sviluppato il club da questo punto di vista ed è stata una mancanza abbastanza significativa.