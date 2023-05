Beccalossi: “La Fiorentina vive di entusiasmo, ma ogni tanto scompare”

"Un po' di problemi per l'Inter ci sono stati. Bisognava fare un risultato sportivo importante, combaciando la situazione economica. Cosa che la società ha fatto, e non è facile. Abbiamo recuperato Lukaku, Dimarco ormai è diventato un punto di riferimento importante. Bisogna portare a casa qualcosa di importante. Italiano lo conosco, perchè un suo collaboratore è stato un mio giocatore. Con la Fiorentina negli ulitmi anni ci sono state sempre belle partite. La viola vive di entusiasmo, e mi da l'impressione ogni tanto di essere fuori dalla partita. Ma poi si sveglia e mette in difficoltà chiunque."