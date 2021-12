Bazzani: “Scamacca può essere l’erede di Vlahovic. Berardi ora è completo”

Le parole dell'ex centravanti che presenta Fiorentina-Sassuolo: la sfida tra Vlahovic e Scamacca e non solo. I neroverdi possono fare paura

Intervenuto a Radio Bruno l'ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato del Sassuolo e della sfida che dovrà affrontare domani la Fiorentina: "Stanno trovando consapevolezza, il cambio di guida tecnica da De Zerbi a Dionisi non ha modificato la voglia di essere padroni del campo, ma adesso è una squadra che va più in verticale e i giocatori cardine stanno entrando in condizione. Berardi, Raspadori e Scamacca stanno bene e hanno vinto meritatamente con la Lazio, hanno avuto la forza di rimontare e legittimare la vittoria. Della gara di domani mi affascina un po' tutto: entrambi gli allenatori hanno dato identità, ma se per Dionisi non era facile raccogliere l'eredità di De Zerbi, per Italiano era ancora più difficile ribaltare una mentalità e un ambiente che veniva da annate difficili.