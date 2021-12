Dall’Inghilterra: il Tottenham molla Vlahovic? Occhi su un noto obbiettivo viola

Come la Juventus, il Tottenham potrebbe virare su un altro giovane attaccante della Serie A in rampa di lancio

Secondo quanto riporta il portale inglese Football London, il Tottenham sarebbe molto interessato a Gianluca Scamacca, per il mercato di gennaio. Il club allenato da Antonio Conte è infatti intenzionato a rinforzare il proprio reparto offensivo per trovare un’alternativa importante ad Harry Kane. E in quest’ottica il nome del centravanti del Sassuolo (OBIETTIVO CONCRETO DELLA FIORENTINA) potrebbe essere l’ideale. Considerati i costi “abbordabili” dell’operazione, la giovane età di Scamacca e la predisposizione di quest'ultimo a potersi sedere in panchina alle spalle di Kane per una o due stagioni prima di succedergli.