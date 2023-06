Bazzani: “Arnautovic è un attaccante completo. Per Italiano sarebbe l’ideale”

"Arnautovic alla Fiorentina? Sarebbe il profilo adatto per Italiano perché sa giocare con la squadra e sa anche finalizzare in area di rigore. E' un giocatore fortissimo dotato di grande tecnica in grado di mandare in gol anche gli altri. Quest'anno il suo problema è stato di continuità dal punto di vista fisico. Problemi con Thiago Motta? Con lui secondo me il problema è scaturito dal problema muscolare che ha avuto e che lo ha tenuto fuori dal campo e gli ha impedito di tornare a giocare in tempi brevi. E' un giocatore che in allenamento è sempre propositivo, io l'ho allenato e posso dirvi che per rendere al massimo deve essere stimolato e deve sentirsi importante. La perfezione in un giocatore è difficile da trovare e lui come tutti i giocatori di talento va spronato. Orsolini accostato ai viola? Anche lui è ideale per il 4-3-3 di Italiano. Quest'anno ha trovato continuità di gol e di prestazioni. Ha beneficiato molto del lavoro di Thiago Motta. Per Orsolini il prossimo anno sarà un bivio. Al di là di dove riuscirà a giocare dovrà essere bravo a confermarsi su questi livelli. Per le sue caratteristiche tecniche può giocare sia da esterno di centrocampo che da attaccante esterno, anche se rende meglio in questa ultima posizione. Schouten e Dominguez? Sono due giocatori dalla personalità e dalla continuità incredibile. Il primo è un grande regista mentre il secondo è più duttile e più qualitativo, anche se non pecca in agonismo".