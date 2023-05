Battistini: “Conference più abbordabile della Coppa Italia, ecco perché”

Sergio Battistini , doppio ex di Fiorentina e Inter, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio durante "Archivi Polverosi", è entrato nel viale dei ricordi di quando vestiva la maglia viola: "Eravamo una squadra che giocava molto bene. In squadra c'era un giocatore come Baggio, che ogni partita ti sfornava delle giocate incredibili. Dopo un po' di tempo non ci sorprendevano nemmeno più, perché ci eravamo abituati.

Sulle due finali dei viola

"Credo che nelle ultime partite si sia visto una squadra in salute. Sono ottimista sia per la Conference League che per la Coppa Italia. Certo è che quella di mercoledì sarà molto più complicata, perché l'Inter è molto forte. Firenze si merita un trofeo, è troppo tempo che non ne vede uno e spero che torni a rialzarlo già in questa stagione".