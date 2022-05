Batistuta, la dinastia continua: il figlio Shamel passa all’Atletico di Rosario

Il figlio di Bati ricomincia: nuova esperienza in Argentina

Shamel ha vent’anni e ha tirato i primi calci al pallone nelle categorie inferiori del Ferro, per poi passare al Newell’s. Infine, l’arrivo all’Argentino de Rosario che come obiettivo ha una rapida salita alla Primera B, seconda divisione del calcio albiceleste. Il suo allenatore sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, Pablo Suarez, che ha promesso di non fare sconti al figlio d'arte: "Sta cominciando ora e, al di là del nome pesante che porta, se la cava, con umiltà. Gli ho già detto che non conta il nome, per Batistuta è suo papà".