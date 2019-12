Basta critiche, è il momento dell’unità, sosteniamo Iachini. Buon lavoro e buona fortuna Beppe!

Non ha allenato top club italiani, non è strapagato come Antonio Conte, non ha il fascino di Josè Mourinho o Pep Guardiola, ma è il nuovo tecnico della Fiorentina. Solo questo conta. Allora buona fortuna a Giuseppe Iachini. Tanti tifosi non hanno condiviso la scelta della società. Toccherà al buon Beppe smentire gli scettici. Il lavoro da fare è tanto perché la squadra è senz’anima e senza identità. E all’orizzonte c’è la delicata sfida contro il Bologna, capace di battere il Lecce in trasferta e, soprattutto, la bellissima Atalanta.

Mettiamo da parte i dubbi, le critiche, i ragionamenti sulla durata del contratto. Sosteniamo il nuovo allenatore, stiamogli vicino. La classifica fa paura, la zona Serie B è dietro l’angolo, non è questo il momento delle divisioni. La strada l’ha tracciata ieri Rocco Commisso: “Adesso dobbiamo stare uniti“. Parole sante. Il presidente non avrebbe voluto salutare Montella, ma l’esonero è stato inevitabile. La speranza è che Iachini riesca a far scattare la scintilla per far uscire la squadra dalle sabbie mobili della classifica. Contro Bologna e Spal serviranno almeno quattro punti, anche perché poi ricomincerà il tour de force infernale.

Non vedremo calcio champagne, ma poco importa. In questo momento la Fiorentina non ne ha bisogno. Bando alle ciance dice il detto. Servono vittorie. E’ vero che giocando bene ci sono più probabilità di successo, ma la qualità è poca. Questa, purtroppo, è la triste realtà. Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con il 4-3-3 come alternativa, ma ci sarà tempo per parlare di tattica. Cominceremo ad avere un’idea più chiara sul suo stile di gioco da domenica, quando dirigerà il primo allenamento. Buon lavoro e buona fortuna Beppe. Picchia per noi!

COME CAMBIA LA FIORENTINA? TRE IPOTESI. BADELJ RISCHIA IL POSTO