FOTO – Come cambia la Fiorentina? Tre ipotesi. Badelj rischia il posto

La domanda sorge spontanea: come giocherà la Fiorentina di Giuseppe Iachini? Come sottolinea il Corriere Fiorentino, il nuovo tecnico viola ha adottato per lo più il 3-5-2, modulo da cui potrebbe ripartire essendo stati utilizzato anche da Montella. Pezzella, Milenkovic e Caceres sono sicuri del posto, da rivedere Lirola che con Iachini al Sassuolo fece bene, mentre in viola ha deluso. Badelj potrebbe rischiare il posto perché il nuovo allenatore predilige un centrocampo muscolare. Per questo potrebbe avere qualche occasione Zurkowski. Anche Benassi, dopo esser stato scavalcato da Castrovilli, ora spera di recuperare spazio. Sulla sinistra ci sarà Dalbert. In attacco ancora fiducia a Chiesa e Vlahovic. Gli esterni non mancano, per questo Iachini potrebbe virare sull’attacco a tre. In alternativa non è da escludere lo spostamento di Castrovilli sulla trequarti. A Palermo lo fece con Vazquez.