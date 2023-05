Basilea-Fiorentina senza fine: sospeso il secondo tempo supplementare per 8′

Otto lunghissimi minuti: il secondo tempo supplementare di Basilea-Fiorentina è stato sospeso per questo lasso di tempo a causa di un malore patito da un tifoso viola sugli spalti. Il primo ad accorgersene è stato Christian Kouamé a bordocampo, sotto il settore dove si trovano, appunto, i sostenitori gigliati. L'attaccante ivoriano ha fermato Cristiano Biraghi che stava per calciare un corner ed allora il capitano viola ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, che ha interrotto il gioco al 107'. Dopo l'arrivo della barella, il tifoso è stato portato in ospedale. Si parla di un possibile infarto. In bocca al lupo.